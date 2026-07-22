لافروف يقول إنه سيلتقي روبيو الخميس في مانيلا

خبرني - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو في مانيلا الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال لافروف للصحافيين الأربعاء إن "الاجتماع سيكون مفيدا في كل الحالات. من الجيد طرح الأسئلة والحصول على الإجابات".

والمحادثات بين روسيا وأوكرانيا متعثّرة منذ أشهر، خصوصا في ظل انصراف اهتمام الولايات المتحدة التي تتولى الوساطة فيها، إلى الحرب مع إيران.

ولم تحقّق مفاوضات جرت بين الجانبين في إسطنبول وأبوظبي وجنيف، أي اختراق في القضية الأساسية المتمثلة بالسيادة على الأراضي خصوصا في شرق أوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن دعمه للضربات بعيدة المدى التي تشنّها أوكرانيا على روسيا والتي استهدفت البنية التحتية للطاقة، معتبرا أنّها قد "تساعد على وضع حد" للحرب.

وكثّفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة ضرباتها بطائرات من دون طيار على روسيا، حيث استهدفت مصافي ومستودعات نفط وسفن شحن، ما تسبّب في نقص الوقود في روسيا.