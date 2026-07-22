الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا على الأقل منذ مساء الثلاثاء

خبرني - قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وأوضح النادي أن من بين الأسرى 5 سيدات من محافظات طوباس، وطولكرم، والخليل، وبيت لحم، والقدس، إضافة إلى 15 عاملا من قطاع غزة جرى اعتقالهم في محافظة قلقيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد النادي أن الاحتلال يواصل تصعيد حملات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متسارعة منذ بدء جريمة الإبادة، إلى جانب تصاعد استهداف الفلسطينيين في عدة مناطق بفعل اعتداءات المستوطنين، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، وتندرج ضمن سياسات العقاب الجماعي والانتقام.

وفي السياق ذاته، أشار النادي إلى أن النساء يواجهن تصاعدا ملحوظا في سياسات الاستهداف، من خلال حملات الاعتقال المتواصلة، بما يشمل احتجازهن كرهائن، واقتحام المنازل ليلا، وإخضاعهن لأساليب تحقيق قاسية، إلى جانب تزايد حالات الاعتقال بذريعة ما يدعيه الاحتلال من "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مؤشر على تصعيد خطير يستخدم فيه اعتقال النساء أداةً للضغط والعقاب الجماعي.

وأضاف النادي أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، في إطار سياسة ثابتة وممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال منذ جريمة الإبادة 24 ألف حالة اعتقال.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوسع في سياسات الاعتقال والتحقيق الميداني، واستهداف مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك النساء، والأطفال، والأسرى المحررون.