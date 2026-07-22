الأردن يحقق تحسنا ملحوظا في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية العالمية

خبرني - أكد وزير الزراعة نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي صائب الخريسات، أن مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية في الأردن تشهد تحسنا مستمرا وفق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم (SOFI 2026)

وأكد الخريسات أن نتائج الأردن الواردة في التقرير الصادر عن 5 منظمات دولية، تعكس تحسنا في عدد من مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني.

وأوضح أن التقرير أظهر تقدما في عدد من المؤشرات الرئيسة، وفي مقدمتها انخفاض معدل انتشار نقص التغذية، واستمرار انخفاض مؤشرات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال، إلى جانب تحسن مؤشرات القدرة على تحمل تكلفة النظام الغذائي الصحي، الأمر الذي يعكس تحسنا في أحدث التقديرات الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي في المملكة، ويعزز مكانة الأردن ضمن الدول التي تتمتع بمستويات مستقرة من الأمن الغذائي وفق المؤشرات الدولية المعتمدة.

وأوضح الخريسات أن من أبرز المؤشرات التي سجلت تحسناً مؤشر انتشار نقص التغذية (Prevalence of Undernourishment - PoU)، وهو أحد المؤشرات الرئيسة المعتمدة لرصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، حيث انخفضت نسبته في الأردن من 17.9% خلال الفترة 2021–2023 إلى 14.3% خلال الفترة 2022–2024، ثم إلى 12.2% خلال الفترة 2023–2025، وهو ما يعكس تحسناً في أحدث التقديرات الدولية المتعلقة بتوافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه في المملكة.

وأشار الخريسات إلى أن التقرير أظهر استمرار محافظة الأردن على مستويات منخفضة جداً في مؤشرات سوء التغذية لدى الأطفال، إذ استقرت نسبة الهزال عند 2.3%، وهي من أدنى المستويات مقارنة بالمتوسطات العالمية والإقليمية.

وبين أن استقرار هذا المؤشر، الذي يعد من أكثر مؤشرات الأمن الغذائي حساسية لأي تدهور في الأوضاع المعيشية أو الغذائية، يعكس فعالية برامج التغذية والرعاية الصحية الموجهة للأطفال، ويؤكد أهمية الاستمرار في تعزيز هذه البرامج للحفاظ على هذا المستوى الإيجابي.

وأضاف أن نسبة التقزم لدى الأطفال دون الخامسة بلغت 7.7% عام 2024، وهي أيضا أقل من المتوسطات العالمية والإقليمية، الأمر الذي يشير إلى استقرار الوضع التغذوي للأطفال واستمرار أثر السياسات والبرامج الوطنية في الحد من سوء التغذية المزمن.

وفيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكلفة النظام الغذائي الصحي، أوضح الخريسات أن تقرير SOFI 2026 أظهر تحسنا في هذا المؤشر، إذ انخفضت نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكلفة نظام غذائي صحي إلى 2.2% عام 2025 مقارنة بـ 2.3% عام 2024، بينما استقر عددهم عند نحو 0.3 مليون شخص، وفقاً للتقديرات الدولية المحدثة.

وفي مجال المؤشرات التغذوية الأخرى، أظهر التقرير انخفاض معدل السمنة بين البالغين (18 سنة فأكثر) من 38.5% في البيانات الواردة في SOFI 2025 (لعام 2022) إلى 35.4% في SOFI 2026 (لعام 2024)، في حين سجل التقرير ارتفاعاً في معدل فقر الدم بين النساء في سن الإنجاب.

وأكد أن نتائج SOFI 2026 تعكس تقدما في عدد من المؤشرات الدولية للأمن الغذائي والتغذية في الأردن، وأن الحكومة ستواصل تنفيذ سياساتها الرامية إلى معالجة التحديات القائمة، ولا سيما في مجالات جودة النظام الغذائي، والتغذية، وتعزيز القدرة على الحصول على غذاء صحي ومستدام لجميع السكان وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال حماية الفئات الأقل دخلا، ودعم الإنتاج الزراعي المحلي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين جودة الأنماط الغذائية، وتعزيز ثقافة الغذاء الصحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي و الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.