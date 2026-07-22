العقبة.. ضبط اعتداءات على خطوط مياه و29 مضخة مخالفة

خبرني - واصلت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية صباح يوم الثلاثاء 21 تموز 2026 وبناء على حملة ضبط الاعتداءات في العقبة جهودها بالتعاون مع وزارة الداخلية/ محافظ العقبة ومديرية الامن العام / مديرية شرطة العقبة والإدارة الملكية لحماية البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي والنائب العام لإقليم الجنوب ، بالتعاون مع شركة مياه العقبة حملتها في مدينة العقبة ، حيث تم ضبط 3 اعتداءات كبيرة على خطوط ناقلة رئيسية وسحب خطوط لمسافات كبيرة لتعبئة خزانات بسعات كبيرة وبيعها لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية في العقبة.

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على الاعتداءات التي تم كشفها واصلت الحملة عملها يوم أمس وتم ضبط اعتداءين بأقطار 1 -2 انش تزود خزانات كبيرة بسعة 1350 متر مكعب وضبط 29 مضخة ، لبيع المياه المخالفة لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل وتم فصل الخطوط المخالفة وازالة جميع الاعتداءات المخالفة وإعادة تصويب الأوضاع ، واعداد الضبوطات وايداعها للمدعي العام الذي يواصل التحقيق لضبط جميع المخالفين واستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص .

وتعرب الوزارة/سلطة المياه عن شكرها لكافة المواطنين ووزارة الداخلية والامن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي والنائب العام لإقليم الجنوب على جهودهم المثمرة .

وأكدت سلطة المياه ان سرقة المياه والاعتداءات الكبرى على مصادرها تعد جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والمائي والاجتماعي وتهدد بشكل مباشر الحصص المائية المخصصة للمواطنين.