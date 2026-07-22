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أمانة عمّان تبدأ تعبيد عدد من شوارع القويسمة غدا

  • 22 تموز 2026
  • 12:59
أمانة عمّان تبدأ تعبيد عدد من شوارع القويسمة غدا

خبرني - تباشر أمانة عمّان الكبرى، اعتباراً من يوم غد الخميس، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في منطقة القويسمة، وحسب المخطط المرفق، و ذلك استكمالاً لحملة التعبيد الشاملة التي تقوم بها لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة.


وقال مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، أن الأعمال تشمل شوارع عمرو بن الربيع وتفرعه، و الشارع المتفرع من شارع الرقيم، وشارع موسى الشديفات، و شارع ع حمص، و شارع طريفه بن حاجر، والشارع المتفرع من الهجانه، في حي النزهة في منطقة القويسمة وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في الأحياء وتسهيل حركة المرور.

وأضاف أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.

وتهيب أمانة عمان بالمواطنين عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بالتعبيد طيلة فترة العمل تجنباً لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار، و الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية لضمان سلامتهم وسير العمل دون عوائق.

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