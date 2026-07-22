روبيو: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران

خبرني - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، تضمن عدم حصولها على سلاح نووي.

وأضاف روبيو، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لا تريد أيضا أن تمتلك إيران مقومات السلاح النووي، مشيرا إلى وجود نقص في الثقة من قبل الولايات المتحدة بإيران.

وأوضح أن خرق مذكرة التفاهم ~التي تم خرقها~ بعد التوصل إليها يقلل ثقة الولايات المتحدة بالنظام الإيراني في الوقت الحالي.

وبين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول دائما التوصل إلى اتفاقات، وكان يحاول التوصل إلى اتفاق مع إيران منذ عام ونصف.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض مع إيران، قائلا "عندما نبرم صفقة ولا يتم الالتزام بها فهذا لا يعني أننا لا نستطيع توقيع اتفاق جديد" تلتزم إيران به.

وأكد أن الولايات المتحدة مستمرة في الدفاع عن السفن وحرية الملاحة، وتقويض قدرات إيران العسكرية.

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح بسيطرة أي دولة على أي من الممرات المائية.

ورأى أن إيران في مأزق خاصة في ظل التضخم وتداعيات التصعيد على الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف أن إيران لا تنفق أموالها لخدمة الإيرانيين بل على التسلح والاستمرار في البرنامج النووي.