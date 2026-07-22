حواري: (العمل المهني) هدفه أردنة المهن

خبرني - قال رئيس لجنة العمل النيابية، النائب أندريه حواري، إن اللجنة اتفقت مع الحكومة على ألا تتجاوز رسوم فحص مزاولة المهنة، وفق التوجهات المتعلقة بالنظام الجديد، مبلغ 10 دنانير.

وأضاف حواري، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني في مجلس النواب، الأربعاء، أن وزير العمل كشف عن إمكانية جعل فحص مزاولة المهنة مجانياً.

وأوضح أن اللجنة أدخلت تعديلات على مشروع القانون لتسهيل إجراءات الفحص، بحيث تكون سلسة وميسرة من خلال توفير محطات فحص تغطي مختلف مناطق المملكة.

وأكد الحواري أن الفائدة الجوهرية للقانون تتمثل في سحب الصلاحيات المطلقة من الوزير أو الأمين العام فيما يتعلق بقرار تحديد المهن المغلقة والمفتوحة، مشيراً إلى أن القانون سيعزز "أردنة المهن" من خلال قصر هذه الوظائف على الأردنيين فقط.