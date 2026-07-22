القباعي ساخراً: مسجون على تهمة موسرجي ونجار!

خبرني - اعتبر النائب قاسم القباعي أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لا يقتصر تأثيره على فئة محددة، بل يمس المجتمع الأردني بأكمله، مشيراً إلى أن نحو 55% من العمال، أي أكثر من مليون شخص يعيلون ما لا يقل عن 4 ملايين أردني، يعملون بشكل غير منظم.

وقال القباعي خلال جلسة مجلس النواب، الأربعاء، إن هذه الفئة لا تحظى بخدمات أو دعم حكومي كالتأمين الصحي أو التسهيلات السكنية أو فرص العمل، معتبراً أن الحكومة تلاحقهم اليوم بالتدريب والفحص والرسوم.

وأضاف أن 90% من مواد القانون تتعلق بالتغريم والتجريم، متسائلاً: "كيف سنختبر مليون شخص خلال 90 يوماً؟ ومن لا يُختبر يُخالف؟".

وسخر القباعي من العقوبات الواردة في مشروع القانون، قائلاً: "من فتح منجرته مخالف، نوديه على السجن بتهمته نجار، وآخر تهمته مواسرجي".

وأكد أن تحويل مواطن يعمل لتأمين قوت يومه وقوت أسرته إلى "مجرم" يمثل "كارثة".