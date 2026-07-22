البنك العربي يدعم برنامج (سلامة الأطفال في العالم الرقمي) بالتعاون مع مركز هيا الثقافي

خبرني - قدّم البنك العربي دعمه لبرنامج "سلامة الأطفال في العالم الرقمي" الذي أطلقه مركز هيا الثقافي استجابةً للتحديات المتسارعة التي يفرضها العالم الرقمي بهدف تعزيز وعي الأطفال ومهاراتهم في الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، إلى جانب تمكين الأهالي والمعلمين من توفير بيئة رقمية أكثر أماناً. ويعكس هذا الدعم اهتمام البنك العربي المستمر بالمبادرات المجتمعية التي تُعنى بتمكين الأطفال وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواكبة التطورات الرقمية بثقة ووعي.

ويتضمن البرنامج 18 نشاطاً توعوياً وتدريبياً موزعة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: ورش تفاعلية للأطفال حول الخصوصية الرقمية ، والتنمر الإلكتروني، والسلوك المسؤول على الإنترنت باستخدام أساليب تعليمية مبتكرة، الى جانب عروض مسرحية توعوية توظّف الفن والقصص الإبداعية، وتسلّط الضوء على أبرز قضايا المخاطر والسلامة الرقمية بأسلوب تفاعلي، بالإضافة الى ورش تمكين للأهالي والمعلمين تزوّدهم بالمعرفة والأدوات العملية التي تعزز دورهم في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وبناء حوار إيجابي معهم حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. ومن المتوقع أن يصل البرنامج الى نحو 1000 مستفيد من الأطفال والأهالي والمعلمين.

وفي هذه المناسبة، قالت ريم العدوان، المدير العام لمركز هيا الثقافي:"نفخر بالتعاون الممتد مع البنك العربي والدعم المتواصل الذي يقدمه للمبادرات النوعية التي ينفذها المركز، وهو ما مكّننا من تطوير برامج تستجيب لاحتياجات الأطفال المتجددة، ومنها برنامج "سلامة الأطفال في العالم الرقمي" الذي يعالج إحدى أبرز القضايا التي يواجهها الأطفال اليوم. وما يميز هذا البرنامج أنه يجمع بين التعليم والتدريب والفنون والمسرح، ليقدم تجربة تفاعلية تعزز المعرفة وتترجمها إلى ممارسات وسلوكيات يومية." وأضافت: "إن استمرار هذا التعاون يعكس إيماناً مشتركاً بأن التنمية المجتمعية تتطلب الابتكار والتجديد، وأن حماية الأطفال في العصر الرقمي مسؤولية جماعية تستدعي تعاون المؤسسات والأسر والمدارس، وصولاً إلى مجتمع أكثر وعياً وقدرة على مواكبة التحوّل الرقمي بأمان."

ويُشار إلى أن مركز هيا الثقافي، الذي تأسس عام 1976 كأول صرح ثقافي غير ربحي في الأردن، يواصل تطوير برامجه بالتعاون مع مؤسسات وطنية رائدة، بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين والشباب من خلال مبادرات ثقافية وتعليمية وفنية مبتكرة تسهم في بناء جيل مبدع وواعٍ وقادر على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

ويُشار إلى أن البنك يتبنى نهجاً متكاملاً في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، يهدف إلى تعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تغطي عدة مجالات، تشمل الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، ودعم الأيتام، وتمكين المرأة.