12 شهداء و12 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

خبرني - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إنه وصل لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 شهداء و12 إصابة.

وأضافت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وبينت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء 1.180 بينما الإصابات 3,810 فيما وصل حالات الانتشال 802.

وبخصوص الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 قالت الوزارة إن العدد التراكمي للشهداء 73.305 بينما العدد التراكمي للإصابات 173.918.