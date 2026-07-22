*
الاربعاء: 22 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. الجيش يعترض ويسقط 4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران

  • 22 تموز 2026
  • 12:05
الأردن الجيش يعترض ويسقط 4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران

خبرني - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت، صباح اليوم الأربعاء، أربع طائرات مسيّرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة.

وبيّن المصدر أنه لم تسفر عن عملية الاعتراض والإسقاط أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معه وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

العقبة.. ضبط اعتداءات على خطوط مياه و29 مضخة مخالفة
العقبة.. ضبط اعتداءات على خطوط مياه و29 مضخة مخالفة
  • 2026-07-22 13:05
أمانة عمّان تبدأ تعبيد عدد من شوارع القويسمة غدا
أمانة عمّان تبدأ تعبيد عدد من شوارع القويسمة غدا
  • 2026-07-22 12:59
الأردن في المرتبة 49 عالميا والثانية إقليميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026
الأردن في المرتبة 49 عالميا والثانية إقليميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026
  • 2026-07-22 12:31
الترخيص: استمرار إصدار الرخص البلاستيكية للسفر خارج الأردن
الترخيص: استمرار إصدار الرخص البلاستيكية للسفر خارج الأردن
  • 2026-07-22 12:00
التربية تستكمل استعداداتها لعقد (توجيهي 2009) الخميس
التربية تستكمل استعداداتها لعقد (توجيهي 2009) الخميس
  • 2026-07-22 11:46
الجيش: إسقاط 4 صواريخ إيرانية سقطت داخل الأجواء الأردنية
الجيش: إسقاط 4 صواريخ إيرانية سقطت داخل الأجواء الأردنية
  • 2026-07-22 11:29