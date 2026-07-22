الترخيص: استمرار إصدار الرخص البلاستيكية للسفر خارج الأردن

خبرني - قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام العميد عمر القرعان، إن إصدار النسخ البلاستيكية لرخصة القيادة سيستمر لغايات استخدامها خارج الأردن، في حين سيتم إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية داخل المملكة اعتبارا من 2 آب المقبل، ضمن خطوات التحول الإلكتروني لإدارة الترخيص.

وأضاف القرعان ، أن القسيمة البلاستيكية ستبقى متاحة للمواطنين الراغبين بالسفر بمركباتهم خارج الأردن، مشيرا إلى أن القسيمة الإلكترونية موجودة بشكل مشفر ويمكن قراءتها من خلال تطبيقات معينة، لكنها مخصصة للاستخدام داخل المملكة.

وأوضح أن القسائم البلاستيكية ستبقى معتمدة قانونيا حتى 1 كانون الثاني 2027، مشيرا إلى أن قرار إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية يأتي ضمن توجه الحكومة لاعتماد الوثائق الإلكترونية والرقمية، بعد استكمال المتطلبات اللازمة لإصدار الوثائق الإلكترونية.

وحول إمكانية مواجهة بعض المواطنين، خصوصا كبار السن أو من لا يمتلكون هواتف ذكية، صعوبات في استخدام الخدمات الرقمية، قال القرعان إن الوثيقة الإلكترونية أسهل من القسائم العادية، موضحا أن المهم هو أن يكون المواطن بحوزته رمز (QR Code) الموجود على الوثيقة الإلكترونية، بغض النظر عن طريقة إبرازه.

وأضاف القرعان أنه بإمكان المواطن الذي لا يمتلك هاتفا ذكيا طباعة رمز الـ(QR Code) على ورقة والاحتفاظ بها لإبرازها عند الحاجة.

وبين أن المعاملات الإلكترونية التي تتم بالتزامن مع ترخيص المركبات ستستمر بالطريقة ذاتها، حتى بالنسبة للمواطن الذي لا يمتلك هاتفا ذكيا، إذ سيتمكن من استكمال إجراءات ترخيص مركبته باستخدام الوسائل المتاحة.

وأكد أن الإدارة لن تستمر بإصدار القسائم البلاستيكية داخل المملكة في ظل التحول الرقمي، مؤكدا أن المواطن لديه الحرية الكاملة في استخدام الطريقة التي تناسبه لإبراز الرمز، سواء عبر الهاتف أو الورق أو أي وسيلة أخرى، شرط أن يكون الرمز واضحا وقابلا للقراءة من قبل الموظف أو رجل السير.

وأضاف أن من لم يحصل على القسيمة الإلكترونية ورخصته ما زالت سارية المفعول سيتمكن من الحصول عليها، موضحا أن نسخة الرخصة الموجودة على تطبيق "سند" معتمدة من حيث المبدأ لمن لديه حساب على التطبيق.

وأشار إلى أن الإدارة وفرت رابطا إلكترونيا يمكن للمواطنين الدخول إليه والحصول مجانا على القسيمة الإلكترونية في حال عدم توفرها لديهم، كما يمكن مراجعة الترخيص الإلكتروني أو أي موظف في إدارة الترخيص للحصول عليها.

وبيّن القرعان أنه عند تجديد الرخصة أو إجراء أي معاملة في إدارة الترخيص سيتم تزويد المواطن بنسخة إلكترونية منها.