هيئة النزاهة العراقية تضبط كنزًا ذهبيًا مدفونًا في منزل بتكريت

خبرني - كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، أن قوة من هيئة النزاهة العراقية عثرت على نحو 60 كيلوجرامًا من السبائك والحلي الذهبية مدفونة تحت الأرض داخل جراج منزل يعود لأحد أقارب وكيل وزارة النفط العراقي السابق عدنان الجميلي في مدينة تكريت.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر مطلع قوله إن قوة من هيئة النزاهة في محافظة صلاح الدين ضبطت سبائك وحليًا ذهبية تُقدّر بنحو 60 كيلوجرامًا، كانت مدفونة تحت الأرض في جراج منزل أحد أقارب وكيل وزارة النفط السابق لشئون التصفية، عدنان الجميلي، في منطقة حي القضاة بمدينة تكريت.

تأتى هذه العملية ضمن التحقيقات الجارية في قضايا فساد مرتبطة بعدنان الجميلي، الذي شغل منصب وكيل وزارة النفط لشئون التصفية، إذ أعلنت السلطات العراقية خلال الفترة الماضية عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وكميات من الذهب في إطار ملاحقة الأصول المرتبطة بالقضية، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال إجراءاتها القانونية.