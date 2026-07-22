3 خطوط جديدة تربط الزرقاء بالمحافظات ضمن مشروع النقل المنتظم

خبرني - تستعد محافظة الزرقاء لتعزيز خدمات النقل العام بإطلاق ثلاثة خطوط جديدة ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بين المحافظات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تشغيل تسعة مسارات جديدة باستخدام 210 حافلات حديثة مزودة بأنظمة نقل ذكية.

وقال مدير مكتب هيئة تنظيم النقل البري في الزرقاء، عبادة عز الدين أبو قمر، إن المرحلة الثانية تشمل تشغيل خطوط الزرقاء–إربد، والزرقاء–المفرق، والكرك–الزرقاء، إلى جانب ستة مسارات أخرى تربط عدداً من المحافظات، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى التي شملت خطوط عمان–إربد، وعمان–جرش، وعمان–السلط، وعمان–الكرك.

وأضاف أن الهيئة وقعت اتفاقية لتشغيل 42 حافلة متوسطة على خط الزرقاء–إربد، ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة النقل وتحسين مستوى الخدمة بين المحافظات.

وأوضح أن حافلات المرحلة الثانية ستزود بأنظمة نقل ذكية تشمل الدفع الإلكتروني، وكاميرات المراقبة، وخدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني (Wi-Fi)، بما يعزز السلامة وجودة الخدمة، مشيراً إلى أن أعمال تركيب هذه الأنظمة ما تزال جارية.

وأكد أبو قمر أن تشغيل خطوط المرحلة الثانية سيبدأ تدريجياً اعتباراً من نهاية تموز الحالي، وفق جاهزية كل مسار واستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية، بما في ذلك تجهيز نقاط بيع وشحن البطاقات الإلكترونية.