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إعلام أميركي: ترمب سيمنح السعودية الضوء الأخضر لامتلاك النووي

  • 22 تموز 2026
  • 11:10
إعلام أميركي ترمب سيمنح السعودية الضوء الأخضر لامتلاك النووي

خبرني - وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق مع السعودية قد يمنحها القدرة على تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن مصدرين قولهما إنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاق رسميا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يستمر الاتفاق لمدة 30 عاما، كما يتوقع أن تشارك شركات أمريكية في تطوير البرنامج. وقد يسمح الاتفاق بإنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية بعد إجراء دراسة مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وسعى كل من ترامب والرئيس السابق جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع المملكة يتيح مشاركة التكنولوجيا الأمريكية معها.

وكانت السعودية وباكستان، التي تمتلك أسلحة نووية، وقعتا بالفعل اتفاقية دفاع مشترك بعد أن شنت إسرائيل هجوما على قطر استهدف مسؤولين في حركة "حماس".

وقال وزير الدفاع الباكستاني بعد ذلك إن البرنامج النووي لبلاده "سيكون متاحا" للسعودية إذا لزم الأمر، وهو ما اعتُبر تحذيرا لإسرائيل، التي يعتقد منذ فترة طويلة أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية.

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