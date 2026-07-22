مسؤول إسرائيلي: توسيع حرب إيران أمر بيد ترمب وحده

خبرني - شدد مسؤول إسرائيلي كبير على أن توسيع حرب إيران أمر بيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحده.

وقال المسؤول، في تصريحات نقلها موقع "واي نت" الأربعاء، إن إسرائيل لا ترغب في هذه المرحلة في الانضمام إلى المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، لكنه حذر من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل "سيؤدي إلى رد واسع النطاق واستخدام كامل القدرات العسكرية".

فيما أضاف أن "الوضع الاقتصادي في إيران وتداعياته يخدم إسرائيل".

أما عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، فأكد أنه لم يتم تحديد موعد لها بعد.

11 ليلة من القصف

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة شنت الثلاثاء موجة جديدة من الضربات في إيران لـ"الليلة الحادية عشرة على التوالي".

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن الضربات التي بدأت عند الساعة 23.00 بتوقيت غرينتش "تهدف لمواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

ثم أعلن الجيش الأميركي لاحقاً في بيان انتهاء هذه الموجة من الضربات عند الساعة 00.15 بتوقيت غرينتش.

وأشار إلى أن "سنتكوم" استهدفت "مراكز عمليات عسكرية إيرانية، وأصولاً بحرية، ومستودعات طائرات، ومرافق لتخزين المسيّرات، بالإضافة إلى بنى تحتية لوجستية عسكرية".

يذكر أن الاتفاق المؤقت المبرم الشهر الماضي لإنهاء الحرب بين أميركا وإيران انهار منذ السابع من يوليو (تموز)، عندما استهدفت طهران سفناً في مضيق هرمز، بينما ردت الولايات المتحدة بتنفيذ غارات جوية على إيران.

ومنذ ذلك الحين أعلنت طهران إغلاق المضيق، فيما عاودت واشنطن فرض حصارها على الموانئ الإيرانية. كما تستهدف إيران دولاً خليجية والأردن.