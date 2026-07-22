العمل: 16 ألف زيارة تفتيشية و2766 مخالفة لمنشآت منذ بداية العام

خبرني - نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل في النصف الأول من العام الحالي، 15866 ألف زيارة تفتيشية، على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة.

وأظهر تقرير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة، أن الزيارات التفتيشية أسفرت عن توجيه 5727 إنذارا وتحرير 2766 مخالفة لمنشآت خالفت أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إلى جانب تنفيذ 18 حملة تفتيشية موجهة استهدفت قطاعات اقتصادية معينة.

وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى مديريات وأقسام التفتيش في الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي 5268 شكوى، واستقبلت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية "حماية" 1864 شكوى، وجرى تسوية 1457 منها مع أصحاب العمل ما أسهم في تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين.

كما جرى تحرير 482 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بإجراءات الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 1140 شكوى. وتصدرت شكاوى "عدم دفع الأجور" قائمة الشكاوى بواقع 2241 شكوى، تلتها اعتراضات على الإجراءات القانونية بعدد 370 شكوى، وعدم منح شهادة خبرة بعدد 326، ثم شكاوى إنهاء الخدمة في العقود غير محددة المدة التي بلغت 331، كما سجلت 308 شكاوى تتعلق بإيقاف العامل عن العمل.

وفي ملف عمالة الأطفال، أشار التقرير إلى رصد 96 حالة في النصف الأول للعام الحالي، أسفرت عن توجيه 109 إنذارات وتحرير 35 مخالفة بحق المنشآت المخالفة، كما نفذت الوزارة 36 نشاطا توعويا للحد من عمالة الأطفال، في حين استقبلت المنصة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ عن عمالة الأطفال دون السن القانونية 14 بلاغا.

وحول الحضانات المؤسسية، نفذت فرق التفتيش زيارات شملت 752 منشأة للتحقق من التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها، وأسفرت هذه الزيارات عن تحرير 13 مخالفة وتوجيه 61 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بالتشريعات ذات العلاقة.

أما بشأن العمالة الوافدة، أظهر التقرير صدور قرارات تسفير بحق 315 عاملا من غير الأردنيين في النصف الأول للعام الحالي، فيما جرى إلغاء تسفير 155 عاملا، إضافة إلى إلغاء تسفير 89 عاملا بعد تسديد تكاليف إلغاء التسفير.

وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالعاملين في المنازل، جرى حل 129 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي.