*
الاربعاء: 22 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الجيش الإيراني يعلن استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت

  • 22 تموز 2026
  • 10:46
الجيش الإيراني يعلن استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت

خبرني - أعلن الجيش الإيراني اليوم الأربعاء استهداف قاعدة الدوحة الأمريكية في الكويت بهجوم واسع نفذته طائرات مسيّرة.
وقال الجيش الإيراني، في بيان، إنه "ردا على تكرار اعتداءات العدو الخبيث على مناطق من البلاد، استهدف الجيش الإيراني، قبل ساعات، خلال المرحلة الحادية والعشرين من عملية "صاعقة"، مخازن الذخيرة والمعدات اللوجستية التابعة لمركز قيادة القوات البرية للجيش الأمريكي في معسكر الدوحة غرب الكويت، باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيّرة الانتحارية".
وأضاف البيان أن "معسكر الدوحة يعد من أهم وأكبر القواعد العسكرية الأمريكية في غرب الكويت، ويشكل مركزا رئيسيا لدعم القوات الأمريكية المنتشرة في غرب آسيا، حيث يضم أعدادا كبيرة من المعدات العسكرية وعناصر القوات البرية، إلى جانب قوات من سلاحي البحرية والجوية الأمريكيين".

ومساء أمس، أعلن الجيش الكويتي أن قواته تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية.

وقد أدان مجلس الوزراء الكويتي بأشد العبارات الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي قال إنها استهدفت خلال الأيام الماضية محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومنشآت نفطية، وعددا من المنشآت الحيوية والمدنية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار مادية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

6 سفن تعود أدراجها بعد تحذير الحوثيين والحكومة تتهمهم بالتصعيد لصالح إيران
6 سفن تعود أدراجها بعد تحذير الحوثيين والحكومة تتهمهم بالتصعيد لصالح إيران
  • 2026-07-22 01:26
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة إيرانية
  • 2026-07-22 00:47
الهلال السعودي يعلن خضوع نجمه سالم الدوسري لجراحة ناجحة
الهلال السعودي يعلن خضوع نجمه سالم الدوسري لجراحة ناجحة
  • 2026-07-21 21:26
 مجلس الوزراء السعودي يصدر بيانا حول اتهامات الحوثيين الأخيرة للمملكة
 مجلس الوزراء السعودي يصدر بيانا حول اتهامات الحوثيين الأخيرة للمملكة
  • 2026-07-21 19:24
الكويت: تعرض محطات للقوة الكهربائية وتقطير المياه لهجمات إيرانية
الكويت: تعرض محطات للقوة الكهربائية وتقطير المياه لهجمات إيرانية
  • 2026-07-21 15:40
لبنان توقف صحفيا بعد منشور (مسيء) لبن سلمان والسعودية
لبنان توقف صحفيا بعد منشور (مسيء) لبن سلمان والسعودية
  • 2026-07-21 14:15