اتفاقية بين عمّان الأهلية ونادي السيارات الملكي لتعزيز التدريب العملي لطلبة الضيافة والسياحة

خبرني - وقّعت جامعة عمّان الأهلية ونادي السيارات الملكي الأردني اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال التدريب العملي، بما يسهم في تأهيل طلبة كلية إدارة الضيافة والسياحة، وصقل مهاراتهم المهنية، وإعدادهم لدخول سوق العمل وفق أحدث المعايير المعتمدة في قطاع الضيافة والسياحة.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة عمّان الأهلية القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، فيما وقّعها عن نادي السيارات الملكي الأردني رئيس مجلس الإدارة السيد وليد صالح زكي، بحضور كل من المدير العام السيد خلدون علاوي، ومدير الشؤون الإدارية السيد علاء شحادة، ومن شؤون الموظفين السيدة اية سنقرط ، كما حضر من جانب الجامعة عميد كلية إدارة الضيافة والسياحة الدكتور حازم المومني، والمدير التنفيذي في كلية إدارة الضيافة والسياحة الشيف جيهان سهاونة،

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد حمدان أن هذه الاتفاقية تجسد رؤية جامعة عمّان الأهلية في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجاباً على جودة مخرجات التعليم، مشيراً إلى أن الجامعة تضع التدريب العملي في مقدمة أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والخبرة العملية التي تلبي احتياجات سوق العمل.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات الملكي الأردني السيد وليد صالح زكي عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة عمّان الأهلية، مؤكداً أن النادي يولي أهمية كبيرة لدعم الشباب وتأهيلهم مهنياً، وأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة تدريبية احترافية تتيح للطلبة فرصة الاحتكاك المباشر ببيئة العمل واكتساب الخبرات العملية وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الضيافة.

وتنص الاتفاقية على استقبال طلبة الجامعة للتدريب العملي داخل مرافق نادي السيارات الملكي الأردني ضمن برنامج تدريبي متخصص يغطي مجالات الضيافة وفنون الطهي وإدارة المطاعم والخدمات الفندقية، بما يتيح لهم تطبيق المعارف الأكاديمية في بيئة عمل حقيقية، إلى جانب المشاركة في برامج ودورات عملية تسهم في تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، بما يتوافق مع متطلبات الخطط الدراسية واحتياجات سوق العمل.