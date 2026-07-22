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  • اتفاقية بين عمّان الأهلية وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية ضمن مبادرة وطنية لتعزيز التطوع تحت رعاية الأستاذ الدكتورعزم

اتفاقية بين عمّان الأهلية وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية ضمن مبادرة وطنية لتعزيز التطوع تحت رعاية الأستاذ الدكتورعزم

  • 22 تموز 2026
  • 10:42
اتفاقية بين عمّان الأهلية وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية ضمن مبادرة وطنية لتعزيز التطوع تحت رعاية الأستاذ الدكتورعزم

خبرني - تحت رعاية الأستاذ الدكتورعزمي محافظة، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلاً عنه أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة الأستاذ شادي المساعدة، شاركت جامعة عمّان الأهلية في حفل العشاء الرسمي الذي نظمته جمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية (المكرمة الملكية السامية). 
وجاءت مشاركة الجامعة ضمن المبادرة الوطنية “ساعة تصنع الفرق”، التي تُعد من المبادرات الهادفة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز دور الطلبة والشباب في خدمة المجتمع، من خلال تشجيعهم على تخصيص ساعة من وقتهم لإحداث أثر إيجابي ومستدام. 
حيث مثّل الجامعة نائب الرئيس/عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، إذ جرى توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، دعمًا لأهداف المبادرة وتوسيع نطاق أثرها. 
وشهد الحفل حضور رؤساء جامعات، وأمناء عامين، وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب نخبة من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية، تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون والشراكات بما يسهم في دعم المبادرات الوطنية وخدمة المجتمع.

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