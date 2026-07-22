التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك باليوم العلمي حول الزراعة العضوية الذكية

خبرني - شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية باليوم العلمي الذي نظمته جامعة البلقاء التطبيقية ممثلا بعميد الكلية الدكتورة رشا الطراونة ونائب العميد لشؤون الاعتماد والجودة والشؤون الأكاديمية الدكتور مراد المعايطة وعضو هيئة التدريس الدكتور قصي العبد الله في فعاليات اليوم العلمي حول الزراعة الذكية مستعرضة مشروعين بحثيين : الاول للطالبتين رهف الشياب ومنار العمايرة والثاني للطالبات هدى الباتع ورهف الباتع وجود الفواعير.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الكلية على مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع الزراعي وربط المخرجات الاكاديمية بالتطبيقات العملية المستدامة التي تلبي تطلعات سوق العمل وتواجه تحديات الامن الغذائي .

وتضمن اليوم العلمي جلستين علميتين تناولتا أحدث التطبيقات في الزراعة الذكية، وإنترنت الأشياء، والتحليل الطيفي، والمكافحة الحيوية، والإدارة الذكية للمحاصيل، إلى جانب عرض مشاريع طلابية وبحثية مبتكرة في مجالات الزراعة المستدامة، والموارد البديلة، والطاقة النظيفة، والتقنيات الحيوية، عكست ما يمتلكه طلبة الكلية من قدرات علمية وإبداعية، وأبرزت أهمية دعم هذه المشاريع وربطها باحتياجات سوق العمل.

واختُتمت الفعاليات بجلسة نقاشية موسعة شهدت حوارًا مثمرًا تناولت سبل تعزيز الابتكار الطلابي، وآليات تبني المشاريع الريادية ودعمها، وفتح المجال أمام الشراكات مع القطاع الخاص لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، إلى جانب الخروج بتوصيات تؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في الطاقات الشبابية، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير حاضنة حقيقية للأفكار الابتكارية التي تسهم في تطوير قطاع الزراعة العضوية الذكية في الأردن.