وفيَّات الأردن.. الأربعاء 22-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء، 22-7-2026:

- أسعد محمد ابراهيم

- ثامر كريم ابوجوده

- جمعه داود يوسف

- حسام نافز اسحاق ابو رجب

- حسين صالح ابو سردانه

- خلف مخلف الداود

- زيد بسام احمد العبادي

- سامي تركي سعادة الحداد

- طلال العجم

- عائشة عبدالرحمن القرم سلامة

- عائشة محمد مصطفى ابو زيد

- عاطف سعيد مناصرة

- عبدالحليم عبدالهادي محمد السعايدة

- عبدالكريم حامد فارس المحمود

- عزيز سمارة

- علي محمد النعيمي

- فارس احمد ضيف الله العساف

- فنخير زيتون الخزون الزبن

- كايد عبدالقادر نزال

- لؤي عارف العسوش

- محمد عبدالله نصيرات

- محمد عجاوي

- محمد احمد خليل الديسي

- محمد شريف أحمد نوح

- محمد علي مخيمر

- محمود حامد احمد الفقهاء

- منذر عبدالفتاح القريني

- نبيل علي عبدالرحمن الحياصات

- هاني بولس موسى حجازين

- وائل شاهين

- يحيى محمد مروان أبو شمسية

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون



