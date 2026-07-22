وفيَّات الأردن.. الأربعاء 22-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء، 22-7-2026:
- أسعد محمد ابراهيم
- ثامر كريم ابوجوده
- جمعه داود يوسف
- حسام نافز اسحاق ابو رجب
- حسين صالح ابو سردانه
- خلف مخلف الداود
- زيد بسام احمد العبادي
- سامي تركي سعادة الحداد
- طلال العجم
- عائشة عبدالرحمن القرم سلامة
- عائشة محمد مصطفى ابو زيد
- عاطف سعيد مناصرة
- عبدالحليم عبدالهادي محمد السعايدة
- عبدالكريم حامد فارس المحمود
- عزيز سمارة
- علي محمد النعيمي
- فارس احمد ضيف الله العساف
- فنخير زيتون الخزون الزبن
- كايد عبدالقادر نزال
- لؤي عارف العسوش
- محمد عبدالله نصيرات
- محمد عجاوي
- محمد احمد خليل الديسي
- محمد شريف أحمد نوح
- محمد علي مخيمر
- محمود حامد احمد الفقهاء
- منذر عبدالفتاح القريني
- نبيل علي عبدالرحمن الحياصات
- هاني بولس موسى حجازين
- وائل شاهين
- يحيى محمد مروان أبو شمسية
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون