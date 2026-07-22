الرئيس التنفيذي للأسواق الحرة الأردنية يتفقد السوق الحرة في جسر الملك حسين

خبرني - قام الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية، الدكتور مراد أبو عيد بزيارة تفقدية إلى موقع السوق الحرة في جسر الملك حسين، وذلك في إطار الجولات الميدانية الهادفة إلى متابعة سير العمل والارتقاء بالأداء التشغيلي في مختلف مواقع الشركة.

واطلع الدكتور ابو عيد يرافقه فريق من مختلف إدارات الشركة الميدانية على مرافق السوق الحرة، وواقع العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، كما استمع إلى إيجاز من إدارة الموقع حول سير العمليات التشغيلية واحتياجات العمل في الموقع .

واكد ابو عيد خلال الجولة حرص الشركة على مواصلة تطوير خدماتها بما يواكب أفضل الممارسات ويعزز تجربة المسافرين وتقديم ارفع مستويات الخدمة واحتياجاتهم عبر المنفذ .

والتقى الدكتور أبو عيد بعدد من مسؤولي إدارة الحدود في جسر الملك حسين، وجرى تبادل وجهات النظر نحو تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم انسيابية حركة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، في إطار التكامل بين مختلف الجهات العاملة في المعبر.

واطلع الدكتور ابو عيد وفريق الشركة على الموقع المخصص لإقامة السوق الحرة الجديدة، وذلك في إطار خطط الشركة التطويرية ورؤيتها المستقبلية الهادفة إلى تعزيز خدماتها وتطوير مرافقها بما يواكب تطلعات المسافرين.

وأعرب الدكتور مراد أبو عيد عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الحدود في جسر الملك حسين، مثمنًا تعاونها المستمر مع مختلف الجهات العاملة في المعبر، وبما يسهم في توفير بيئة عمل متكاملة وانسيابية حركة المسافرين، ويعكس مستوى عالٍ من المهنية والكفاءة.

تأتي هذه الزيارة ضمن نهج شركة الأسواق الحرة الأردنية في المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مواقعها، والوقوف على احتياجاتها التشغيلية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الأداء والخدمة، ويعزز مكانة الشركة كمزود رائد لخدمات الأسواق الحرة في المملكة.