غادر منزله قبل 16 عاماً.. وعائلته ما تزال تنتظر عودته

خبرني - لا تزال عائلة الشاب محمود خليل محمود علاونة تعيش على أمل العثور عليه، بعد مرور نحو 16 عاماً على اختفائه في ظروف غامضة منذ صيف عام 2010.

وكان محمود، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاماً آنذاك، قد غادر منزل أسرته صباح يوم 6 تموز 2010، ولم يعد منذ ذلك الحين، لتنطلق رحلة طويلة من البحث والتقصي دون التوصل إلى أي معلومات تقود إلى مكانه.

وبحسب أفراد من عائلته، خرج محمود من المنزل في ساعات الصباح الباكر، إلا أن محاولات والده اللحاق به والبحث عنه في محيط المنطقة لم تسفر عن أي نتيجة، قبل أن تتسع عمليات البحث لاحقاً لتشمل عدداً من المحافظات، بالتزامن مع إبلاغ الأجهزة الأمنية ونشر صوره في مختلف الوسائل المتاحة.

وأكدت العائلة أن محمود كان يتلقى علاجاً لحالة نفسية كان يعاني منها قبل اختفائه، مشيرة إلى أنه كان معروفاً بحسن السيرة والأخلاق بين معارفه وأقاربه.

ورغم مرور السنوات، ما تزال والدته تحتفظ بمقتنياته الشخصية وملابسه كما تركها، أملاً في أن يعود يوماً أو يصل أي خبر يطمئن الأسرة على مصيره.

ويبلغ محمود اليوم نحو 42 عاماً، فيما تجدد عائلته مناشدتها لكل من يمتلك أي معلومة قد تساعد في كشف مصيره التواصل معها أو إبلاغ أقرب مركز أمني.