مفوضية اللاجئين في الأردن: نواجه عجزا تمويليا بنسبة 72.25%

خبرني - بلغ إجمالي التمويل المسجل لدعم عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 77.7 مليون دولار، ما يغطي قرابة 28% من إجمالي الاحتياجات التمويلية، فيما بلغ العجز التمويلي نحو 202.3 مليون دولار، أي ما نسبته 72.25% من الاحتياجات، حتى 30 حزيران 2026.

وقال الناطق باسم المفوضية، يوسف طه، إن حجم التمويل المتاح لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ عملياتها في الأردن، فيما تواصل المفوضية تقديم المساعدات النقدية للاجئين والأسر الأكثر ضعفا، إلى جانب دعم المجتمعات المضيفة.

وأضاف أن المفوضية قدمت خلال الربع الثاني من 2026 مساعدات نقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية لما يقارب 10 آلاف أسرة لاجئة تقيم في مختلف المحافظات.

وأشار طه إلى أن 7,277 لاجئا استفادوا، حتى نهاية أيار، من برنامج المساعدة النقدية للعودة الطوعية في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث تشمل المساعدة 210 دنانير للأسرة، إضافة إلى 70 دينارا للفرد للأسر الأكثر ضعفا.

وبين أن الرصد اللاحق لتوزيع المساعدات أظهر مستوى رضا بنسبة 89%، إذ استخدمت المساعدات بشكل أساسي لتغطية تكاليف الغذاء والنقل وسداد الديون، فيما حققت 270 أسرة لاجئة قرابة 300 ألف دولار من بيع 530 كرفانا في مخيم الزعتري قبل مغادرتها إلى سوريا.

وفي سياق العودة الطوعية، أوضح طه أن أكثر من 203.5 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية عادوا إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2026، فيما ارتفع عدد العائدين إلى أكثر من 208 آلاف لاجئ حتى 18 تموز الحالي.

ولفت إلى أن أعداد العائدين شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، إذ سجلت نحو 5 آلاف حالة عودة في أيار، فيما ارتفع العدد إلى ما يقارب 6.9 آلاف حالة خلال حزيران.

وبين طه أن معدلات العودة الحالية، وفقا للتحديث الإقليمي بشأن عودة السوريين إلى سوريا لشهري نيسان وأيار 2026، بلغت في المتوسط ما بين ألف و1.3 ألف فرد أسبوعيا، وهي معدلات أقل بكثير من متوسط 3 آلاف فرد كانوا يعودون أسبوعيا خلال 2025.