Itel تعلن عن أحدث هواتفها

خبرني- أعلنت itel عن هاتفها الجديد الذي ستطرحه في الأسواق العالمية قريبا لينافس أحدث هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

حصل هاتف itel City 200s على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (167.6/78.6/7.5) ملم، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (720/1576) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 700 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Unisoc T7250، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّدته itel أيضا بمنفذي Nano-SIM لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.