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مدرب إسباني بالدوري الأردني!

  • 22 تموز 2026
  • 09:13
مدرب إسباني بالدوري الأردني

خبرني - أعلن نادي شباب الأردن تشكيل جهازه الفني والإداري والطبي الجديد، استعداداً للاستحقاقات المقبلة ضمن منافسات كرة القدم الأردنية.

وسيتولى الإسباني كارلوس ألبرتو إتشيفيري موريلو مهمة المدير الفني للفريق، يعاونه محمد البهنسي مساعداً للمدرب، فيما عُيّن وليد ميخائيل مدرباً لحراس المرمى، وبريان إسبينوزا مدرباً للياقة البدنية.

وضم الجهاز الإداري والفني كلاً من وائل البنا مديراً للفريق، ومحمد الصوري محللاً للأداء، إلى جانب الدكتور نزار البشتاوي طبيباً للفريق، ومحمد الدباس ونضال التعمري معالجين، وحسام الصوافطة منسقاً إعلامياً.

وأكد النادي أن تشكيل الجهاز الجديد يأتي ضمن خطته للتحضير للمرحلة المقبلة، وتهيئة الفريق بصورة فنية وبدنية مناسبة لتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات المحلية.

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