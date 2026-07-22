الأردن.. إدارة الترخيص: إيقاف إصدار الرخص البلاستيكية والورقية

خبرني - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل وتطوير خدماتها الإلكترونية، وذلك ضمن خطط التحديث الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الإدارة أنه سيتم إيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية الخاصة برخص القيادة ورخص المركبات وتصاريح القيادة وتصاريح التدريب، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/8/2026، والاعتماد رسمياً على القسائم الإلكترونية الرقمية باعتبارها الوثائق المعتمدة قانوناً.

وأوضحت الإدارة أن الوثيقة الإلكترونية ستكون المستند الرسمي المعتمد لإثبات الترخيص، ويمكن إبرازها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة عند الحاجة .

كما بينت الإدارة أنه يمكن الحصول على الرخصة الإلكترونية لغير الحاصلين عليها بعد تاريخ 2/8/2026 من خلال الطرق التالية :-

- تفعيل حسابك على التطبيق الحكومي المعتمد (تطبيق سند).

- عبر الموقع الالكتروني لإدارة الترخيص من خلال رابط الخدمة (https://elicense.dvld.gov.jo) وستصلك رسالة نصية (SMS) بصيغة (PDF) تتضمن رمز الاستجابة السريع (QR CODE)

- مراجعة إدارة الترخيص من خلال الموظف الشامل

** سينهي اعتماد النسخ البلاستيكية والورقية بشكل نهائي اعتبارا من 2027/1/1م

ودعت الإدارة جميع المواطنين إلى المبادرة بتفعيل حساباتهم على تطبيق "سند" والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.