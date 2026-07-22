نهاية البث المجاني غير القانوني؟ واشنطن تشن حملة واسعة على مواقع المونديال

خبرني - شنت السلطات الأمريكية حملة واسعة لمكافحة البث غير القانوني لمباريات مونديال 2026 أسفرت عن إغلاق أكثر من ألف موقع إلكتروني نقلت مباريات البطولة بلا ترخيص.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن تحديد هذه المواقع تم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث جرى مصادرة ما يقارب 400 نطاق إلكتروني بحلول نهاية شهر يونيو، قبل أن يرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من ألف نطاق مع استمرار الحملة طوال فترة البطولة.

وشاركت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أيضا في العملية، إذ واصلت السلطات جهودها لملاحقة المواقع المخالفة وإغلاقها على مدار منافسات كأس العالم، في إطار حماية حقوق البث ومكافحة القرصنة الرقمية.

وأقيمت بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، واختتمت بتتويج منتخب إسبانيا باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على الأرجنتين بهدف دون رد.