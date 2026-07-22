النفط يرتفع قليلا بعد إعلان واشنطن عن ضربات جديدة على طهران

خبرني - ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات المبكرة الأربعاء، مع تزايد المخاوف من زيادة اضطرابات الإمدادات بعد أن أعلنت القوات الأميركية أنها بدأت شن غارات على أهداف عسكرية إيرانية لليلة الحادية عشرة على التوالي، بينما أبلغت الكويت عن تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.55%، أو 50 سنتا، إلى 91.51 دولارا، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.36%، أو 30 سنتا، إلى 84.64 دولارا في تداولات ضعيفة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ سعر النفط أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند التسوية الثلاثاء، بعدما ضربت القوات الأميركية أهدافا في جنوب إيران وغربها، في حين شنت طهران هجمات على منشآت أميركية في البحرين والكويت.

وأعلن الجيش الأميركي أنه بدأ أحدث غاراته على إيران في وقت متأخر من الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، أو في وقت مبكر من الأربعاء بتوقيت إيران.

وجاءت الهجمات الأميركية بعد فترة وجيزة من إعلان الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرات مسيرة إيرانية اليوم.

وأثارت هذه الهجمات المتبادلة مخاوف من زيادة الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية بعد أن فتح الحوثيون في اليمن، جبهة جديدة في الحرب المرتبطة بإيران من خلال التهديد باستهداف السفن التي تحمل النفط السعودي في مضيق باب المندب والإعلان عن حصار بحري على المملكة.

وأصبح ممر باب المندب، الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، طريقا متزايد الأهمية لصادرات النفط الخام السعودي، مع انخفاض حركة المرور عبر مضيق هرمز بشدة منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران هذا الشهر.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران كلفتها 37.5 مليار دولار حتى الآن، بزيادة تقارب ثمانية مليارات دولار عن آخر تقدير علني.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين.

وتأتي بيانات المخزونات هذه قبيل صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم.