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جاهة أردنية إلى مدينة صيدا اللبنانية لأخذ عطوة عشائرية في حادث المعتمرين

  • 22 تموز 2026
  • 07:37
جاهة أردنية إلى مدينة صيدا اللبنانية لأخذ عطوة عشائرية في حادث المعتمرين

خبرني – وصلت جاهة أردنية، ضمت النائب محمد الظهراوي وعدداً من وجهاء وشيوخ مدينة الزرقاء وأبناء عشيرة أبو سرحان، إلى مدينة صيدا في الجمهورية اللبنانية، لأخذ عطوة عشائرية على إثر حادث السير الذي أسفر عن وفاة خمسة معتمرين لبنانيين وإصابة 30 آخرين، والذي تشير المعلومات المتداولة إلى أن المتسبب به هو شادي أبو سرحان من مدينة الزرقاء.

وتأتي هذه الخطوة خبرني في إطار الأعراف العشائرية المتبعة، وحرصاً على احتواء تداعيات الحادث وتعزيز قيم التسامح والإصلاح، حيث باشرت الجاهة الأردنية لقاءاتها مع ذوي الضحايا والوجهاء في مدينة صيدا، وسط أجواء سادها الاحترام والتقدير المتبادل.

ويُذكر أن الحادث وقع على الطريق الدولي دمشق – درعا أثناء توجه حافلة تقل معتمرين لبنانيين إلى الأراضي السعودية، وأسفر، بحسب وزارة الصحة، عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثلاثين آخرين، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

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