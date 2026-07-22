أميركا.. غموض يحيط بوفاة رجل أعمال إسرائيلي بعد سقوطه من الطابق الـ28 في ميامي

خبرني - توفي ياكير ليفي 45 عاما، رجل الأعمال الإسرائيلي المشارك في برنامج الواقع الإسرائيلي "الأمريكيون"، بعد سقوطه من الطابق الـ28 في مبنى فاخر بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية.

وقالت شرطة مقاطعة ميامي-ديد إن عناصرها وفرق الإنقاذ التابعة لإدارة الإطفاء تلقوا بلاغا بعد الساعة التاسعة والنصف مساء الاثنين، حول سقوط الإسرائيلي من المبنى، وعند وصول الفرق إلى المكان تم العثور عليه وقد فارق الحياة.

وأوضحت السلطات أن مكتب جرائم القتل التابع لقسم شرطة ميامي-ديد تولى التحقيق، في إطار ما وصفته بـ"تحقيق وفاة غير مصنفة"، مؤكدة أن سبب وطريقة الوفاة لن يتم تحديدهما قبل صدور نتائج تشريح الجثة من مكتب الطب الشرعي في المقاطعة.

وكان ليفي قد خدم سابقا في الجيش الإسرائيلي قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة، حيث أسس في مدينة لوس أنجلوس شركة متخصصة في معالجة أضرار المياه وترميم المباني. كما أشارت تقارير إلى أن له تجربة سابقة في المجال الموسيقي وشارك في برنامج واقع إسرائيلي.

وكتب أحدهم معلقا: "إنه أمر مؤلم جدا. عندما يسقط شخص حتى الموت، يبدو الأمر كأنه هجوم، لكن ربما يكون قد سقط... هذا لا يبدو منطقيا..".