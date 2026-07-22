نتنياهو يطلب حذف جزء من مقابلة تناول علاقته بابنته نوا

خبرني - أفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب حذف مقطع من مقابلة أجراها عبر بودكاست، بعدما سُئل فيها عن علاقته بابنته نوا.

وفي التفاصيل، أجرى نتنياهو هذا الأسبوع مقابلة مع البودكاست الخاص بالإعلامي والمشارك في شبكة "القناة 14" العبرية أفي شوشان، في مقابلة شخصية من المتوقع أن تُنشر غدا (الأربعاء).

وخلال المقابلة، سُئل نتنياهو عن علاقاته بابنته من زواجه الأول، نوا، التي أصبحت متدينة، وتعيش نمط حياة حريدياً (اليهود المتشددين دينيا) وتستقر في حي "مئة شعاريم" في القدس.

وحسب "واللا"، يدور الحديث حول سؤال شخصي يتعلق بالعلاقات بين الاثنين، وهو موضوع لم يحظ بتطرق واسع من جانب رئيس الوزراء في الماضي، على خلفية شائعات ظهرت على مر السنين بشأن طبيعة العلاقة بينهما.

وبعد تصوير البودكاست، تواصل مكتب رئيس الوزراء مع شوشان وطلب إزالة المقطع المذكور من المقابلة. وفي هذه المرحلة، ليس معروفا بعد ما إذا كان المقطع سيُقتطع بالفعل في المونتاج أم سيُبث كما هو مخطط له.

وجاء من مكتب رئيس الوزراء: "الخبر غير صحيح". بينما قال شوشان في رده: "أنتم مدعوون لمشاهدة الحلقة المؤثرة التي ستُبث غدا".

وقبل نحو عامين، أُثيرت انتقادات ضد نتنياهو على الشبكة، بعد أن غاب عن حفل "بار متسفا" لحفيده، ابن نوا. وأدى عدم حضور نتنياهو، الذي كان متواجدا في ذلك الوقت في اجتماع للكابينت في "الكرياه" بتل أبيب، إلى نقاش عام على شبكات التواصل الاجتماعي، وانتقادات تجاه قرار رئيس الوزراء بعدم الحضور.