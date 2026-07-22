لليلة ال11.. الجيش الأميركي يشن ضربات جديدة على إيران

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، فجر الأربعاء، بدء تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وقالت القيادة المركزية، في بيان على منصة "إكس"، إن الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية، وتهدف إلى مواصلة تقويض قدرة طهران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق من البلاد، بينها مدينة بوشهر جنوب غربي إيران، ومدينة تبريز شمال غربي البلاد.

انفجارات في إيران

كما ذكرت وكالة فارس للأنباء أن سكان مدينة معشور جنوبي الأهواز سمعوا عدة انفجارات، مشيرة إلى أن الموقع الدقيق أو مصدرها لم يتضح بعد، وأنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقاً.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن عن طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار، كما لم يتضح ما إذا كانت الانفجارات مرتبطة مباشرة بالضربات التي أعلنت عنها القيادة المركزية الأميركية.