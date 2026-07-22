*
الاربعاء: 22 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الرئيس الأوكراني يقيل قائد الجيش سيرسكي

  • 22 تموز 2026
  • 02:17
الرئيس الأوكراني يقيل قائد الجيش سيرسكي

خبرني - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، إقالة القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، في ظل أزمة سياسية متفاقمة أثارها إقصاء وزير الدفاع الذي يحظى بشعبية واسعة قبل أكثر من أسبوع.

كما أعلن زيلينسكي تعيين ميخايلو دراباتي، قائد القوات المشتركة، خلفا له.

وشغل سيرسكي البالغ 60 عاما منصب قائد الجيش منذ العام 2024، وهو يعد من أكثر قادة كييف العسكريين خبرة، إذ قاد عمليات الدفاع عن العاصمة في بداية الهجوم الروسي عام 2022.

وتأتي إقالته عقب أيام من الاحتجاجات الداعمة لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف الذي اتُهم سيرسكي بإجباره على ترك منصبه وعرقلة محاولاته لإصلاح المؤسسة العسكرية.

وقال زيلينسكي على تلغرام "قررت أن يكون ميخايلو دراباتي هو القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف "أعرب عن امتناني لأولكسندر سيرسكي ولجميع مقاتلينا على صمود مواقعنا القوية على الجبهة الأمامية".

وبرزت التساؤلات حول مستقبل سيرسكي مع إقالة فيدوروف الذي يتمتع بشعبية كبيرة بعد 6 أشهر فقط من تعيينه.

واتهم فيدوروف، وهو خبير تقني يبلغ 35 عاما، سيرسكي بعرقلة خططه لتحديث الجيش وممارسة ضغوط على زيلينسكي لإقالته، وهو ما نفاه سيرسكي.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية تحدثت سابقا عن وجود خلافات واضطرابات في العلاقة بين الرجلين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نتنياهو يطلب حذف جزء من مقابلة تناول علاقته بابنته نوا
نتنياهو يطلب حذف جزء من مقابلة تناول علاقته بابنته نوا
  • 2026-07-22 03:29
لليلة ال11.. الجيش الأميركي يشن ضربات جديدة على إيران
لليلة ال11.. الجيش الأميركي يشن ضربات جديدة على إيران
  • 2026-07-22 02:45
انفجارات وهجومان بشمال وجنوب غربي إيران
انفجارات وهجومان بشمال وجنوب غربي إيران
  • 2026-07-22 02:40
حملة تحريض ضد المهاجرين في إيطاليا بعد وفاة مغربي خلال توقيفه
حملة تحريض ضد المهاجرين في إيطاليا بعد وفاة مغربي خلال توقيفه
  • 2026-07-22 00:46
ما الذي يحدث في الهند؟ احتجاجات طلابية تضغط على حكومة مودي
ما الذي يحدث في الهند؟ احتجاجات طلابية تضغط على حكومة مودي
  • 2026-07-22 00:41
ترمب يعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان بعد لقائه عون
ترمب يعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان بعد لقائه عون
  • 2026-07-22 00:31