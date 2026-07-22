6 سفن تعود أدراجها بعد تحذير الحوثيين والحكومة تتهمهم بالتصعيد لصالح إيران

خبرني - أكد الحوثيون في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنهم أجبروا 6 سفن على العودة لأدراجها في البحر الأحمر، بعد تهديدهم باستهداف السفن التي لا تلتزم بحظر الملاحة البحرية المُعلن على السعودية، في حين قالت الحكومة اليمنية إن هذه الخطوة تنفيذ لقرار إيراني بهدف توسعة التصعيد في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن السفن الست عادت أدراجها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، امتثالا لتحذيرات الجماعة عقب إعلانها فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة رويترز أن ناقلتي نفط تحملان شحنات سعودية متجهة إلى آسيا غيّرتا مسارهما في البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عقب تهديدات الحوثيين، واتجهتا نحو قناة السويس.

وتأتي هذه التطورات عقب تحذير الحوثيين شركات الشحن من تحميل أو تفريغ البضائع في موانئ السعودية عقب إعلانهم فرض حظر للملاحة البحرية عليها، في حين تعهّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمنعهم من جرّ البلاد إلى مزيد من التصعيد.

استهداف في أي مكان

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني وجّهتها إلى شركات شحن، إنه "يُحظر على هذه الشركات تحميل أو تفريغ البضائع بالموانئ السعودية"، محذرة من أن مثل هذا النشاط قد يؤدي إلى استهدافها "في أي مكان".

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، ومقره صنعاء، في رسالة إلكترونية مؤرخة في 20 يوليو/تموز الجاري، إنه "يُحظر على السفن تحميل أو تفريغ البضائع من أو إلى أي ميناء سعودي"، محذرة من استهداف أي سفينة لا تتقيد بالحظر.

وتعقيبا على هذا التهديد قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، على منصة إكس إن الحوثيين يحاولون تصوير خطوة فرض حظر للملاحة البحرية على أنها "قرار مستقل فرضته تطورات محلية أو رد فعل على ما تزعمه من حصار، لكنّ الوقائع تؤكد أن هذه الخطوة تنفيذ لقرار إيراني اتُّخذ في إطار مسار تصعيدي أوسع".

حظر الملاحة

وبالتزامن مع التصعيد الأمريكي ضد إيران وهجوم الأخيرة على مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، أعلن الحوثيون، أمس الاثنين، فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية.

ولم يوضح الحوثيون كيف سيفرضون الحظر البحري على السعودية، لكن سبق لهم أن نفذوا عمليات استهدفت حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، على خلفية الحرب في قطاع غزة، مستخدمين الصواريخ وعمليات الاعتراض المسلحة بقواربهم.

ومن شأن إغلاق مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، قطع مسار بديل مهم للسعودية عن مضيق هرمز، ويؤجج المخاوف من حدوث نقص في إمدادات النفط.

والسعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. وأمام هذا التهديد من الحوثيين وفي ظل تصاعد الهجمات بين واشنطن وطهران، سجلت أسعار النفط، أمس الاثنين، أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، قبل أن تتراجع بشكل طفيف اليوم الثلاثاء.

في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين خلال الأيام الأخيرة، توعّد التحالف العربي بقيادة السعودية بالرد على أي تهديد يستهدف السفن العابرة لمضيق باب المندب.