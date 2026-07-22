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سؤال غريب من ابنة ملك إسبانيا لفيران توريس بعد الفوز بكأس العالم

  • 22 تموز 2026
  • 00:50
سؤال غريب من ابنة ملك إسبانيا لفيران توريس بعد الفوز بكأس العالم

خبرني - استوقفت الأميرة ليونور ابنة فيليبي السادس ملك إسبانيا، فيران توريس مسجل هدف فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 خلال الاستقبال الملكي للاعبين، لتسأله "هل ستحلق رأسك؟" وذلك وسط الاحتفالات بتحقيق البطولة.

ووعد فيران توريس بحلاقة شعره في حال فازت إسبانيا بكأس العالم 2026، قبل أن يسجل هدف الفوز الوحيد أمام الأرجنتين بالمباراة النهائية ويمنح بلاده البطولة للمرة الثانية في تاريخها.

ونشرت صحيفة "ماركا" تقريراً عن الحديث الذي جرى بين أميرة أستورياس وابن مدينة فالنسيا، إذ كشفت أن ليونور قالت لفيران: هل تنوي حلاقة شعر رأسك؟ بينما تراجع اللاعب عن تنفيذ وعده.

ووعد مارك كوكوريا بوشم وجه المدرب لويس دي لا فوينتي على جسده، بينما كشف بيدري وغافي أنهما سيصبغان رأسيهما بألوان جريئة، بينما وعد لامين يامال بإطلاق لحيته وشاربه لمدة 3 أسابيع كما سيجري سحباً على 100 سماعة رأس من ماركة "بيتس" لمتابعيه.

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