3 أهداف في شباك عربية مرشحة لجائزة أفضل هدف بكأس العالم

خبرني - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 12 هدفاً سُجِلت في كأس العالم 2026 للتنافس على جائزة أفضل هدف في البطولة من ضمنها 3 أهداف سكنت شباك المغرب والجزائر وقطر.

واختار "فيفا" 12 هدفاً منها هدف ليونيل ميسي الأول في مرمى الجزائر بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس لوكا زيدان، وهدف ويلسون إيديور لاعب هايتي في شباك المغرب وكريم ألاجيبيغوفيتش في مرمى قطر.

وضمت القائمة هدف إليجاه جست لاعب نيوزيلندا في مرمى إيران، والفرنسي كيليان مبابي في شباك السنغال، ودازن مايدا لاعب اليابان في شباك السويد، وهدف الأوزبكي إلدور شومودورف في مرمى الكونغو الديمقراطية.

وجاء ضمن الاختيارات هدف سيدني لوبيس كابرال لاعب الرأس الأخضر في مرمى الأرجنتين، وإيرلنغ هالاند لاعب النرويج في شباك البرازيل، والأرجنتيني جوليان ألفاريز في شباك سويسرا، وجود بيلنغهام لاعب إنجلترا في مرمى فرنسا، وأخيراً هدف فيران توريس لاعب إسبانيا في المباراة النهائية أمام الأرجنتين.