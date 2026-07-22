ترمب يعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان بعد لقائه عون

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، إنه وجه إدارته للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، وذلك عقب اجتماعه مع نظيره اللبناني جوزاف عون. وعُلقت الرحلات الجوية الأميركية في عام 1985 بعد خطف طائرة تابعة لشركة تي.دبليو.إيه خلال الرحلة رقم 847 من أثينا إلى روما وإجبارها على الهبوط في بيروت. وقُتل غواص في البحرية الأميركية بوحشية خلال تلك الأزمة التي استمرت 17 يوما. وأمر ترمب وزارة النقل برفع حظر على الخدمات الجوية لنقل الركاب الأميركيين إلى فنزويلا في كانون الثاني، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية في وقت سابق من ذلك الشهر. واستؤنفت الخدمة في أواخر نيسان بعد سبع سنوات عبر تسيير رحلة تابعة للخطوط الجوية الأميركية (أميركان إيرلاينز) من ميامي إلى كراكاس. ولم تعلق إدارة الطيران الاتحادية أو وزارة النقل حتى الآن. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الولايات المتحدة "فرصة مهمة" للتواصل. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، ، أن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتطابق مع رؤيته بشأن تحقيق السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة، معربا عن ثقته بإمكانية تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك. وقال عون، خلال لقائه ترمب في البيت الأبيض، إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يرغب في إنهاء الصراع مع إسرائيل ووضع حد للحرب، مجددًا ثقته بالمؤسسة العسكرية وقيادتها، ومؤكدًا أن دعم الجيش اللبناني يمثل أساس الأمن والاستقرار في البلاد. من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان "جيدة للغاية"، واصفا الرئيس عون بأنه "يحظى باحترام كبير"، ومشيرا إلى أن لبنان تعرض لسوء معاملة على مدى سنوات طويلة، وأن واشنطن ستتعامل معه بالاحترام الذي يستحقه وستقدم له "الكثير من الدعم والمساعدات".