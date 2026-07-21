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لبنان: الاحتلال يطلق النار على جنود لبنانيين في بلدة زوطر

  • 21 تموز 2026
  • 23:18
لبنان الاحتلال يطلق النار على جنود لبنانيين في بلدة زوطر

خبرني - أكدت قيادة الجيش اللبناني أنّ الوحدات العسكرية نفّذت انتشارها داخل بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمَين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان اليوم الثلاثاء أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من أطراف بلدة زوطر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرّض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم.

وأكدت ان على جيش الاحتلال الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمَدة، عوضًا عن القيام بالاعتداءات.

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