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الشوبكي يدعو الأردنيين للتريث فترة قبل شراء السيارات

  • 21 تموز 2026
  • 23:05
الشوبكي يدعو الأردنيين للتريث فترة قبل شراء السيارات

خبرني - وجّه المحلل والخبير الاقتصادي عامر الشوبكي نصيحة مهمة للراغبين في شراء سيارة جديدة، بالتريث وعدم الاستعجال، نظراً لاتجاه الأسعار نحو الانخفاض خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

يأتي ذلك عقب توقيع اتفاق تجارة بين الأردن والولايات المتحدة يقضي بإلغاء الضريبة الخاصة عن السيارات الجديدة غير المستعملة، المصنّعة داخل الولايات المتحدة والمستوفية لقواعد المنشأ والمصدّرة منها مباشرة إلى الأردن؛ ما قد يخفض أسعار هذه الفئة بصورة ملموسة.

ويبدأ الإعفاء بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وذلك بعد 60 يوماً من تبادل البلدين إشعارات استكمال إجراءاتهما الرسمية.

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