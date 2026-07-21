أم القطين تستغيث.. الصهاريج شبه متوقفة ومياه السلطة لا تصل.. ووعود السلطة والبطاينة في غيابة الجب !

خبرني - خاص

أطلق أهالي قضاء أم القطين في البادية الشمالية بمحافظة المفرق نداء استغاثة للجهات المعنية في قطاع المياه في الأردن ومحافظة المفرق، وعلى رأسها شركة مياه اليرموك ووزارة المياه، وذلك على إثر الشح الشديد جدا في المياه في مناطق القضاء.

وقال مواطنون لـ "خبرني" إن دور المياه مضطرب ولا تصلهم المياه عن طريق أنابيب سلطة مياه اليرموك، وذلك بسبب مشاكل كثيرة، وأضافوا أنهم تفاجأوا عند اتصالهم بالصهاريج الخاصة لشراء المياه، يخبرهم أصحاب وسائقي الصهاريج أن المياه شحيحة من الآبار الخاصة، الأمر الذي يؤخر وصول المياه لهم.

وأطلق المواطنون نداءات الاستغاثة، مؤكدين صعوبة حصولهم على المياه، وأكد بعضهم أن خزان المياه في بيته "لا توجد فيه نقطة مياه".

وقبل أسابيع زار أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة منطقة أم القطين وتحديدا مبنى بلدية أم القطين والمكيفتة، والتقى مع أهالي المنطقة، وشاب اللقاء توترات وغضب شعبي عارم تفجر بسبب تردي الخدمات في قطاع المياه وعدم وصول المياه لمنازل المواطنين، وزار البطاينة برفقه وفده المرافق عدد من أبار سلطة المياه التي لا تعمل.

وفي زيارة البطاينة لقضاء أم القطين في تاريخ 25-6-2026، أوعز "باتخاذ الإجراءات والحلول الفورية لضمان استقرار التزويد المائي للمواطنين"، وفقا لخبر نشرته وزارة المياه - سلطة المياه في وقتها، لكن وبحسب أهالي المنطقة فإن الخدمة ساءت بشكل أكبر ولم تتحسن إطلاقا.

ويعيش أهالي المنطقة بشكل صعب في ظل غياب استقرار التزويد المائي لبيوتهم، مطالبين بحلول فورية لا تقبل التأجيل، ومحملين وزير المياه رائد أبو السعود وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية بسبب غياب التزويد المائي لبيوتهم.