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مطار أربيل الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد تعليق مؤقت

  • 21 تموز 2026
  • 22:17
مطار أربيل الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد تعليق مؤقت

خبرني - استأنف مطار أربيل الدولي، الثلاثاء، رحلاته الجوية بعد تعليق مؤقت فُرض في وقت سابق من اليوم كإجراء احترازي.

وقال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الرحلات الجوية استؤنفت في مطار أربيل الدولي بعد تعليقها مؤقتًا".

وكان هوشيار قد أعلن، في وقت سابق من الثلاثاء، تعليق الرحلات من وإلى المطار مؤقتًا، على خلفية التوترات الأمنية.

وفي السياق، أفادت مصادر أمنية، بحسب وكالة رويترز، بأن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمتفجرات قرب القنصلية الأميركية في أربيل، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

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