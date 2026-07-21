أبو علي: صحة الموظف ورفاهيته جزء أساسي من بيئة العمل

خبرني - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن تنظيم اليوم الصحي المجاني لموظفي الدائرة يأتي في إطار حرص الدائرة على الاهتمام بموظفيها وتوفير بيئة عمل داعمة تعزز صحتهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أن الموظف هو محور العملية الإدارية وركيزتها الأساسية، وأن الاهتمام به لا يقتصر على الجوانب الوظيفية فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والإنسانية.

وأضاف الدكتور أبو علي أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي الصحي، والوقاية، والكشف المبكر لدى الموظفين، وتوفر لهم فرصة الاستفادة من الخدمات والاستشارات الطبية داخل مكان العمل، بما ينعكس إيجابًا على صحتهم وجودة أدائهم.

وثمّن الدكتور أبو علي التعاون المثمر مع وزارة الصحة، ممثلةً بمديرية صحة العاصمة، وجميع الجهات الطبية المشاركة، وما قدموه من خدمات وفحوصات واستشارات صحية أسهمت في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدًا استمرار الدائرة في دعم المبادرات التي تعزز صحة الموظفين وتسهم في توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة.

وشهدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الثلاثاء الموافق 21/7/2026، إقبالًا واسعًا من موظفيها على فعاليات اليوم الصحي المجاني، الذي نظمته اللجنة الاجتماعية بالتعاون مع مديرية صحة العاصمة التابعة لوزارة الصحة، بحضور مساعد المدير العام سطام العوران.

وجاء تنظيم هذا اليوم الصحي في إطار حرص الدائرة على تعزيز الاهتمام بصحة موظفيها، ونشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وتوفير الخدمات والاستشارات الطبية لهم في مكان العمل.

وشارك في تنظيم وإنجاح الفعالية رئيس لجنة مركز صحي عمّان الشامل، الأستاذ عيسى عساف، ومدير مركز صحي عمّان الشامل، الدكتور حازم المومني، والدكتور عمران الطحاينة،، بالتعاون مع كوادر مركز صحي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات،.

وتضمن اليوم الصحي تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والوقائية، شملت فحوصات الدم والسكر بالتعاون مع مختبرات مدلاب، وخدمات التغذية والاستشارات الغذائية بالتعاون مع مركز ليندا للتغذية، وعيادة الأسنان، وفحوصات العيون، وعيادة العظام، بإشراف نخبة من الأطباء والأخصائيين والكوادر الطبية والفنية المشاركة.

وشملت الفعاليات فحوصات الدم والسكر والاستشارات الغذائية وعيادة الأسنان وفحوصات العيون من مركز إشراق للعيون، إضافةً إلى عيادة العظام بإشراف الدكتور أحمد ناجح أحمد عامر.

واستفاد من فعاليات اليوم الصحي نحو 350 موظفًا من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث أُتيحت لهم فرصة الحصول على الفحوصات الطبية والاستشارات الصحية والوقائية داخل مكان العمل.

وفي ختام الفعالية، أعربت اللجنة الاجتماعية عن شكرها وتقديرها لجميع الجهات والكوادر الطبية والفنية والإدارية التي أسهمت في إنجاح هذا اليوم الصحي، مثمنةً تعاون مديرية صحة العاصمة التابعة لوزارة الصحة، ومركز صحي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومختبرات مدلاب، ومركز ليندا للتغذية، ومركز إشراق للعيون، وعيادتي الأسنان والعظام، وجميع المشاركين في تقديم الخدمات الصحية والاستشارات الطبية.

وأكدت اللجنة الاجتماعية أهمية استمرار هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والوقاية لدى موظفي الدائرة، وترسيخ بيئة عمل داعمة تهتم بصحة الموظف ورفاهيته، متمنيةً دوام الصحة والعافية لجميع موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.