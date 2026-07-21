واشنطن بوست: تمويل البنتاغون يوشك على النفاد خلال أسابيع بسبب الحرب على إيران

خبرني - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن البنتاغون يستنفد بسرعة ميزانيته المخصصة للعمليات العسكرية بسبب حرب إيران، محذرة من أن التمويل المخصص لفئات إنفاق رئيسية قد ينفد تماماً خلال أسابيع.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، اضطرت الوزارة إلى تقليص حجم التدريبات العسكرية بشكل ملحوظ في محاولة للحفاظ على "الجاهزية القتالية" في ظل الضغوط المالية المتزايدة. وأشارت التقديرات إلى أن القوات البحرية والقوات الجوية قد تستنفد بالكامل الأموال المخصصة لعدة بنود في ميزانيتهما بحلول نهاية شهر يوليو الحالي.

وفي خطوة تعكس حجم الأزمة، كشف التقرير أن البنتاغون تقدم في الأسابيع الأخيرة بطلب رسمي إلى الكونغرس للحصول على إذن بإعادة توجيه مبلغ ضخم قدره 4.3 مليار دولار. ويأتي هذا المبلغ على حساب ميزانيات "التدريب العسكري" و"شراء الأسلحة"، بهدف تحويلها إلى ما وصفه مسؤولون دفاعيون بـ "الأولويات الأكثر إلحاحاً" المرتبطة بالجهود الحربية الحالية.

ولا يزال البنتاغون ينتظر رد الكونغرس على هذا الطلب الاستثنائي، في وقت تزداد فيه المخاوف من أن يؤدي أي تأخير في الموافقة إلى شل جزئي للعمليات اللوجستية للقوات الأمريكية.