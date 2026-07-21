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هيغسيث يتوعد إيران: سنضرب بـ10 أضعاف إذا واصلت هجماتها

  • 21 تموز 2026
  • 21:33
هيغسيث يتوعد إيران سنضرب بـ10 أضعاف إذا واصلت هجماتها

خبرني - توعد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، الثلاثاء، إيران برد عسكري "أشد بعشرة أضعاف" إذا واصلت هجماتها على السفن التجارية ودول المنطقة، مؤكداً أن طهران أهدرت جميع الفرص المتاحة للتفاوض بالتزامن مع استمرار التصعيد بين الجانبين لليوم العاشر على التوالي، ما أدى لتعليق العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بينهما الشهر الماضي.

وقال وزير الحرب الأميركي خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض على هامش لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره اللبناني جوزيف عون، إن إيران "فوتت كل فرصة للتواصل والحوار"، مضيفاً أن الرئيس الأميركي يمتلك خيارات متعددة للتعامل مع التصعيد، "وإذا ما أرادوا الحديث يمكنهم الحديث وإلا سيواجهون وزارة الحرب الأميركية"، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن إيران كانت تمتلك "كماً كبيراً من الأسلحة" وذلك يمثل تهديداً يتطلب موقفاً حازماً.

كما أضاف: "إذا استمرت إيران في الهجمات فسنضربها بعشرة أضعاف، يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة".

التصعيد يتواصل
ويتزايد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تنفيذ الليلة العاشرة على التوالي من الضربات داخل إيران، مؤكدة أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، بهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

في المقابل، أعلنت إيران تنفيذ هجمات جديدة استهدفت الكويت والبحرين والأردن، في تصعيد أطاح بمذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي كانت تنص على بدء مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وقضايا أخرى بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

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