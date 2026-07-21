الهلال السعودي يعلن خضوع نجمه سالم الدوسري لجراحة ناجحة

خبرني - أعلن نادي الهلال السعودي خضوع لاعبه سالم الدوسري قائد فريق كرة القدم الأول لجراحة ناجحة في الركبة.

وقال النادي عبر حسابه على منصة "إكس" إن الدوسري أجرى جراحة في موضع إصابته بوتر الركبة صباح اليوم الثلاثاء في فنلندا تحت إشراف طبيب مختص.

وأوضح الهلال أنه من المقرر أن يبدأ سالم الدوسري برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وكان الدوسري (34 عاما)، قد أنهى مؤخرا مشاركته مع منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم 2026، حيث لم ينجح المنتخب في تخطي مرحلة المجموعات، ليكتفي بنقطتين في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن أوروغواي الثالث.

ولعب الدوسري الموسم الماضي 26 مباراة مع الهلال سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 أخرى.