6 منتخبات تحسم تأهلها إلى مونديال 2030

خبرني - حسمت 6 منتخبات تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2030 دون خوض التصفيات، قبل أربع سنوات من انطلاق البطولة.

وأُسدل الستار على منافسات كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، الأحد الماضي، بتتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.



الدول المستضيفة لمونديال 2030

وستقام بطولة كأس العالم 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباراة افتتاحية لكل منها، احتفالاً بمرور 100 عام على إقامة أول نسخة من البطولة.



6 منتخبات ضمنت التأهل

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فقد ضمنت منتخبات المغرب وإسبانيا والبرتغال التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2030، بصفتها الدول المستضيفة، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في نسخة 2026.

ورغم عدم فوز الملف المشترك لكل من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي بحق استضافة البطولة، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منح كل دولة منها حق استضافة مباراة افتتاحية، بواقع مباراة واحدة في كل بلد، احتفاءً بالذكرى المئوية لأول نسخة من كأس العالم، التي استضافتها أوروغواي عام 1930 وتُوجت بلقبها.

ويمنح هذا القرار المنتخبات الثلاثة أيضاً بطاقة تأهل مباشرة إلى نهائيات مونديال 2030، ليرتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى ستة.