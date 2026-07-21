*
الثلاثاء: 21 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المعايطة يطّلع على جاهزية الخطط الأمنية لتأمين فعاليات مهرجان جرش

  • 21 تموز 2026
  • 20:29
المعايطة يطّلع على جاهزية الخطط الأمنية لتأمين فعاليات مهرجان جرش

خبرني - تفقّد مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الثلاثاء، موقع مهرجان جرش للثقافة والفنون، واطلع ميدانياً على مستوى الجاهزية والخطط الأمنية والمرورية، والإجراءات المتخذة لضمان تأمين فعاليات المهرجان وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لزواره .

وأكد اللواء المعايطة أهمية التكامل والتنسيق بين مديرية الأمن العام وإدارة المهرجان والحكام الإداريين والشركاء، مشدّداً على ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية والتنظيمية وفق أعلى درجات الكفاءة والاحتراف، بما يضمن سلامة الزوار ويسهم في تسهيل حركة دخولهم إلى مواقع الفعاليات ومغادرتهم بانسيابية ويُسر وتقديم افضل الخدمات لمرتادي المهرجان.

وبيّن أن الخطة الأمنية الخاصة بالمهرجان تستند إلى جملة متكاملة من الإجراءات الخدمية والامنية والوقائية، بما ينسجم مع المكانة الثقافية والسياحية التي يحظى بها المهرجان، ويعزز من قدرة الأجهزة المعنية في توفير أجواء آمنة ومريحة للزوار.

كما وجّه مدير الأمن العام مرتبات الأمن العام المشاركة في تنفيذ الخطة إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة والانضباط، والتعامل الأمثل مع مرتادي المهرجان، وتقديم المساعدة والإرشاد لهم، بما يعكس الصورة المشرقة للأردن ويجسد النهج الإنساني والخدمي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام.

واستمع اللواء المعايطة، إلى إيجاز قدمه قائد أمن إقليم الشمال، استعرض خلاله تفاصيل الخطة الأمنية والتنظيمية وآليات تنفيذها، إلى جانب الإمكانات البشرية والفنية والتقنيات الحديثة المسخّرة لدعم الجهود الميدانية وتعزيز مستويات الجاهزية والاستجابة طوال فترة المهرجان.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عاجل - ٦١٥ لاجئا يغادرون الاردن لتوطينهم في بلد ثالث - تفاصيل
عاجل - ٦١٥ لاجئا يغادرون الاردن لتوطينهم في بلد ثالث - تفاصيل
  • 2026-07-21 21:10
الحنيطي يلتقي رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي
الحنيطي يلتقي رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي
  • 2026-07-21 20:21
جمعية وكلاء السيارات الأردنيين: الاتفاقية التجارية ستخفض الضريبة على المركبات الأميركية إلى 16%
جمعية وكلاء السيارات الأردنيين: الاتفاقية التجارية ستخفض الضريبة على المركبات...
  • 2026-07-21 20:19
وزارة المياه: الوضع المائي في الأردن مستقر
وزارة المياه: الوضع المائي في الأردن مستقر
  • 2026-07-21 19:59
مدير مستشفى الرمثا: إنشاء طابق جديد يضم غرف عمليات ووحدة عناية حديثة
مدير مستشفى الرمثا: إنشاء طابق جديد يضم غرف عمليات ووحدة عناية حديثة
  • 2026-07-21 18:34
الملك ينعى الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات
الملك ينعى الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات
  • 2026-07-21 17:36