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سحب 290 مليون برميل نفط من احتياطي الدول الأعضاء في (الطاقة الدولية)

  • 21 تموز 2026
  • 20:27
سحب 290 مليون برميل نفط من احتياطي الدول الأعضاء في الطاقة الدولية

خبرني - أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء في الوكالة سحبت نحو 290 مليون برميل نفط من احتياطياتها النفطية منذ عمليات السحب التي بدأت في 11 مارس الماضي.
وأوضحت الوكالة في بيان صدر اليوم أن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من مخزونات الطوارئ، بما في ذلك أكثر من مليار برميل من المخزونات التي تسيطر عليها الحكومات.

تهدئة ارتفاع الأسعار

وافقت الوكالة في شهر مارس على سحب 400 مليون برميل من المخزونات الإستراتيجية بهدف تهدئة الارتفاع الحاد في أسعار النفط عقب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضحت الوكالة في وقت سابق اليوم أنها تواصل مراقبة تطورات أسواق النفط في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التوترات التي تؤثر على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة في المنطقة تزيد من المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

مليار برميل احتياطي

أشارت الوكالة إلى أن دولها الأعضاء لا يزال لديها أكثر من مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية، مؤكدة استمرار تدفق المزيد من الكميات إلى الأسواق ضمن خطة السحب الطارئة. وحذّرت وكالة الطاقة من أن استمرار التصعيد العسكري وتراجع المخزونات التجارية يزيدان من مخاوف نقص الإمدادات، مشيرة إلى أن أسواق المنتجات المكررة، مثل الديزل والبنزين، تشهد أوضاعاً أكثر تشدداً مقارنة بسوق الخام.

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